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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Rabu Pagi Belum Bergerak

Rabu, 17 Juni 2026 – 07:42 WIB
Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Rabu Pagi Belum Bergerak - JPNN.COM
Update harga emas hari ini Rabu 17 Juni 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Rabu 17 Juni 2026 di Pegadaian belum ada perubahan.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (17/6), pukul 06.16 WIB menunjukkan harga emas UBS, Antam dan Galeri24 kompak tidak bergerak.

Adapun harga emas UBS berada di angka Rp 2.737.000 per gram. Harga emas Antm berada di posisi Rp 2.839.000 per gram. Sementara itu, harga emas Galeri24 sebesar Rp 2.718.000 per gram.

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Angka tersebut merupakan harga yang sama seperti tertera di laman Sahabat Pegadaian, Selasa (16/6). Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.425.000

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1 gram: Rp 2.718.000

‎2 gram: Rp 5.369.000

Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian pada Rabu (17/6) pagi masih belum bergerak.

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TAGS   harga emas  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  Pegadaian 
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