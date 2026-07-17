Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Hari Ini 17 Juli di Pegadaian, Turun Semua

Jumat, 17 Juli 2026 – 11:20 WIB
Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Hari Ini 17 Juli di Pegadaian, Turun Semua - JPNN.COM
Harga emas hari ini Jumat 17 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 harai ini Jumat 17 Juli 2026 di Pegadaian.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (17/7), pukul 10.27 WIB menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS serempak turun.

Harga emas Galeri24 menjadi Rp 2.575.000 per gram. Lalu, harga emas Antam menjadi Rp 2.711.000 per gram. Adapun harga emas UBS kini menjadi Rp 2.588.000 per gram.

Baca Juga:

Pada Kamis (16/7), harga tiga jenama emas tersebut, yakni Galeri24 Rp 2.603.000, Antam Rp 2.739.000, dan UBS Rp 2.615.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.351.000.

Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 hari ini Jumat 17 Juli 2026 di Pegadaian kompak mengalami penurunan. Cek daftar harga emas hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp