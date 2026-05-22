Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Hari Ini 22 Mei di Pegadaian Naik, Cek Daftarnya

Jumat, 22 Mei 2026 – 08:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 hari ini Jumat 22 Mei 2026 di Pegadaian naik semua.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (22/5), pukul 07.07 WIB menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 naik masing-masing ke Rp 2.849.000, Rp 2.898.000, dan Rp 2.788.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Pada Kamis (21/5), harga tiga jenama tersebut di Pegadaian tercatat untuk UBS Rp2.797.000, Antam Rp 2.862.000, dan Galeri24 Rp 2.756.000 per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.462.000

1 gram: Rp 2.788.000.