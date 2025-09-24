Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Kompak Naik, Berikut Daftarnya

Rabu, 24 September 2025 – 08:40 WIB
Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Kompak Naik, Berikut Daftarnya - JPNN.COM
Update harga emas Rabu 24 September 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Rabu 24 September 2025, kompak mengalami kenaikan. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (24/9), harga emas Antam melonjak dari angka Rp 2.213.000 menjadi Rp 2.255.000 per gram. Kemudian, harga emas UBS naik menjadi Rp 2.193.000 dari awalnya Rp 2.153.000 per gram.

Harga emas Galeri24 turut naik ke angka Rp 2.155.000 dari semula Rp 2.112.000 per gram.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.185.000

Harga emas di Pegadaian Rabu ini kompak melonjak. Inilah update harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp