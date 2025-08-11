Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antan, UBS, dan Galeri24 Hari Ini Masih Stabil, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 11 Agustus 2025 – 09:39 WIB
Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 dilaporkan tidak mengalami kenaikan atau penurunan pada hari ini Senin (11/8). Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 dilaporkan tidak mengalami kenaikan atau penurunan pada hari ini Senin (11/8).

Dipantai dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri24 stabil di angka Rp 1.935.000 per gram, begitu pula emas Antam turut stabil di Rp 2.020.000 per gram.

Sementara emas UBS tetap dibanderol dengan harga Rp 1.953.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. (Antara/jpnn)

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.056.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.953.000

