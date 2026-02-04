Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Palembang Hari Ini Kembali Melonjak, Jadi Sebegini per Suku

Rabu, 04 Februari 2026 – 17:34 WIB
Harga Emas di Palembang Hari Ini Kembali Melonjak, Jadi Sebegini per Suku - JPNN.COM
Update harga emas di Toko Emas Laris Palembang. Foto: Tangkapan kaya Instagram@tokoemaslaris.palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Harga emas perhiasan di Kota Palembang kembali naik drastis pada Rabu (4/2/2026). 

Berdasarkan pantauan di Toko Emas Laris, kawasan 16 Ilir Palembang, untuk kalung dan gelang Rp 16.900.000 per suku. Sementara cincin Rp 17.00.000 per suku. 

Sebelumnya pada Selasa (3/2/2026) harga emas di Toko Emas Laris Palembang untuk gelang dan kalung Rp 16.00.000 per suku, sedangkan cincin Rp 16.100.000 per suku. 

Harga di atas bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar emas dunia serta nilai tukar rupiah. 

Bagi masyarakat Palembang, istilah satu suku merupakan takaran umum setara dengan 6,7 gram. 

Guna menghindari penipuan, Toko Laris menegaskan beberapa aturan penting bagi calon pembeli. 

Hanya melayani transaksi langsung. Jual beli hanya dilakukan di toko secara langsung, tidak melayani pesanan secara online. 

Selain itu, tidak tersedia sistem kredit atau arisan emas. 

Harga emas di Toko Emas Laris Palembang hari ini Rabu 4 Februari 2026 Rp 16,9 juta per suku untuk kalung dan gelang.

