Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Palembang Hari Ini Tembus 15 Juta Per Suku

Senin, 19 Januari 2026 – 18:49 WIB
Harga Emas di Palembang Hari Ini Tembus 15 Juta Per Suku - JPNN.COM
Emas batangan. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Harga emas di dunia terus mengalami kenaikan, seperti di Palembang Sumatera Selatan, harga emas hari ini, Senin (19/1/2026) Rp 14,2 juta hingga Rp 15 juta per suku di toko Toko Raja mas Lemabang.

Di Toko Anda Rp 14,6 juta, 14,7 di Toko E-Mi Gold Plaju 15,1 juta di Toko Laris dan 15 juta di Toko Cemerlang Indralaya. 

"Untuk harga emas hari ini Rp 15 juta per sukunya. Itu sudah termasuk upah," ungkap Emi Yulyanti selaku pemilik Toko Emas Cemerlang Indralaya saat diwawancarai via WhatsApp, Senin (11/2026).

Baca Juga:

Kata Emi, akibat dari kenaikan tersebut banyak masyarakat yang menjual perhiasan mereka.

"Beberapa hari ini banyak masyarakat yang menjual emas daripada membeli," kata Emi. 

Untuk diketahui, harga emas naik disebabkan oleh faktor Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pergerakan nilai rupiah. 

Baca Juga:

Nilai mata uang Indonesia menyentuh Rp 17 ribu untuk satu dolar Amerika Serikat (AS). 

Faktor lain yang menyebabkan harga emas naik terjadinya konflik geopolitik. Konflik antara negara, perang dagang, hingga ancaman perang terbuka dapat menyebabkan volatilitas pasar. (mcr35/jpnn) 

Harga emas di Palembang hari ini, Senin 19 Januari 2026, Rp 15 juta per sukunya.

Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Cuci Hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  emas  perhiasan  nilai rupiah 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp