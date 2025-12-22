Harga Emas di Pegadaian 22 Desember: UBS & Galeri24 Tetap Stabil, Cek Daftarnya
Senin, 22 Desember 2025 – 09:53 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 22 Desember 2025. Laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (22/12), menunjukkan harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 stabil alias kompak tak mengalami perubahan.
Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.519.000 per gram.
Begitu juga harga emas UBS tak mengalami perubahan di Rp 2.564.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.386.000