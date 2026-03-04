Harga Emas di Pegadaian 4 Maret, UBS-Galeri24 Kompak Turun Pagi Ini

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Rabu 4 Maret 2026 di Pegadaian. Laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu (4/3), pukul 07.00 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan.

Harga emas UBS turun dari awalnya Rp 3.195.000 menjadi Rp 3.162.000 per gram. Harga emas Galeri24 turun dari semula dibanderol Rp 3.173.000 menjadi Rp 3.146.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.650.000