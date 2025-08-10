Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 10 Agustus: Antam Turun, UBS Naik Tipis, Galeri24 Stabil

Minggu, 10 Agustus 2025 – 08:30 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 10 Agustus 2025.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (10/8), menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Antam, dan Galeri24.

Untuk harga emas Galeri24 terpantau stabil di angka Rp 1.935.000 per gram.

Sementara, harga emas Antam turun menjadi Rp 2.020.000 dari awalnya Rp 2.028.000 per gram.

Adapun harga emas UBS naik tipis menjadi Rp 1.953.000 dari semula Rp 1.951.000 per gram atau naik Rp 2.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: