JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 10 September: Antam, UBS dan Galeri24 Kompak Naik

Rabu, 10 September 2025 – 10:05 WIB
Update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 10 September 2025. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 10 September 2025 untuk produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu, harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak mengalami kenaikan.

Harga emas Galeri24 kini dibanderol Rp 2.076.000 dari semula Rp 2.052.000 per gram. Begitu pula harga emas UBS naik ke angka Rp 2.105.000 dari sebelumnya Rp 2.095.000 per gram.

Sementara, harga jual emas Antam turut meroket dari awalnya Rp 2.143.000 menjadi Rp 2.170.000 per gram, selisih Rp 27.000 per gram. 

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
