JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 Januari, UBS & Galeri24 Kompak Stabil

Senin, 12 Januari 2026 – 07:43 WIB
Ilustrasi - Pramuniaga melayani pembeli emas di Galeri 24 Pegadaian Area Aceh, Banda Aceh, Aceh, Kamis (17/4/2025). ANTARA FOTO/Khalis Surry/nym/pri.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 12 Januari 2026 kompak stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (12/1), harga emas UBS dan Galeri24 kompak tak mengalami perubahan harga sejak kemarin.

‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.596.000 per gram. Begitu pula harga emas UBS tak mengalami perubahan di angka Rp 2.652.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.362.000

