JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 November, Naik Lagi

Rabu, 12 November 2025 – 07:59 WIB
Update harga emas Rabu 12 November 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 12 November 2025 kembali mengalami kenaikan.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu (12/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami lonjakan harga jual dua hari berturut-turut. 

‎Harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.422.000 dari awalnya di angka Rp 2.400.000 per gram.

Begitu pula emas UBS turut melonjak ke angka Rp 2.432.000 dari semula dibanderol Rp 2.409.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.315.000

Harga emas di Pegadaian hari ini 12 November 2025 terus mengalami kenaikan. Beriku daftar harga emas UBS dan Galeri24 hari ini di Pegadaian.

