Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 September: UBS Turun, Antam-Galeri24 Naik

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 12 September 2025, mengalami fluktuasi.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (12/9), harga emas Antam dan Galeri24 mengalami kenaikan. Sementara, harga emas buatan UBS turun.

Harga emas‎ Galeri24 kini dibanderol Rp 2.085.000 dari semula Rp 2.064.000 per gram. Harga jual emas Antam turut naik dari awalnya Rp 2.170.000 menjadi Rp 2.179.000 per gram. Adapun harga emas UBS turun ke angka Rp 2.100.000 dari semula Rp 2.104.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. ‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.135.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.100.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp4.166.000