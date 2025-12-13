Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 Desember: Ada yang Menyentuh Rp 2,537 Juta Per Gram

Sabtu, 13 Desember 2025 – 10:07 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Sabtu 13 Desember 2025 kembali naik.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (13/12), dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak naik tiga hari beruntun.

Hari ini bahkan ada yang menyentuh Rp 2,537 juta per gram.

‎Harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.491.000 dari awalnya Rp 2.459.000 per gram.

Adapun harga emas UBS turut melonjak ke angka Rp 2.537.000 dari semula dibanderol Rp 2.498.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: