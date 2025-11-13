Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 November Naik Lagi, Berikut Perinciannya

Kamis, 13 November 2025 – 06:16 WIB
Harga Emas di Pegadaian hari ini Rabu 13 November 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 13 November 2025 kembali mengalami kenaikan.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (13/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan harga jual tiga hari beruntun sejak 11 November.

‎Harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.428.000 dari awalnya di angka Rp 2.422.000 per gram. Harga emas UBS  turut naik ke angka Rp 2.439.000 dari semula dibanderol Rp 2.432.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.319.000

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  harga emas hari ini 
