Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 13 Oktober Stabil, Berikut Daftarnya

Senin, 13 Oktober 2025 – 08:36 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 13 Oktober 2025, kompak stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (13/10), tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, kompak tak mengalami perubahan harga.

Adapun harga jual emas Antam stabil di angka Rp 2.414.000 per gram.

Baca Juga: Polwan Asal Sumut Ini Bikin Bangga Polri Setelah Sabet Emas di Piala Dunia Kickboxing

Begitu pula harga emas Galeri24, turut stabil di Rp 2.301.000 per gram.

Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga tak berubah, tetap dibanderol Rp 2.340.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: