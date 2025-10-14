Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 14 Oktober: Antam, UBS & Galeri24 Meroket

Selasa, 14 Oktober 2025 – 08:04 WIB
Ilustrasi harga emas hari ini. Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 14 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (14/10), harga emas Antam, UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan.

Adapun harga jual emas Antam meroket ke angka Rp 2.565.000 dari awalnya Rp 2.414.000 per gram.

Sementara, harga emas Galeri24 turut naik dari semula Rp 2.301.000 menjadi Rp 2.335.000 per gram.

‎Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga mengalami kenaikan drastis ke angka Rp 2.385.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.340.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 14 Oktober 2025. Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 meroket.

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
