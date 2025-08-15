Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 15 Agustus: Antam Naik, UBS-Galeri24 Turun
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 15 Agustus 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (15/8), tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam mengalami fluktuasi harga jual.
Harga emas Galeri24 turun lagi dari angka Rp 1.906.000 menjadi Rp 1.904.000 per gram, begitu pula emas UBS turut turun ke angka Rp 1.914.000 dari awalnya Rp 1.923.000 per gram.
Sementara, harga emas Antam naik menjadi Rp 2.001.000 dari semula Rp 1.985.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.036.000