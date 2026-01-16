Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 Januari: UBS Turun, Galeri24 Stabil

Jumat, 16 Januari 2026 – 09:05 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 Januari: UBS Turun, Galeri24 Stabil - JPNN.COM
Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 16 Januari 2026. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 16 Januari 2026.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (16/1), harga emas Galeri24 stabil dan UBS turun.

‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.692.000 per gram.

Baca Juga:

Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.742.000 dari semula dibanderol Rp2.752.000 per gram atau turun Rp 10.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 16 Januari 2026 untuk UBS dan Galeri24.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  Pegadaian  harga emas di pegadaian  harga emas hari ini 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp