Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 Juli, Antam Rp 2.739.000 Per Gram

Kamis, 16 Juli 2026 – 11:25 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 Juli, Antam Rp 2.739.000 Per Gram - JPNN.COM
Update harga emas hari ini di Kamis 16 Juli 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 16 Juli 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Kamis (16/7), pukul 10.34 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.603.000, Rp 2.739.000, dan Rp 2.615.000 per gram.

Namun,  harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

Berikut update harga emas Galeri24, Antam, UBS di Pegadaian hari ini Kamis 16 Juli 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  Pegadaian 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp