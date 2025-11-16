Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 November Turun Lagi

Minggu, 16 November 2025 – 07:59 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu (16/11), kompak turun lagi.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu, dua produk logam mulia yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami penurunan harga jual dua hari beruntun.

‎Harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.413.000 dari awalnya di angka Rp 2.456.000 per gram.

Adapun harga emas UBS turut turun ke angka Rp 2.415.000 dari semula dibanderol Rp 2.479.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: