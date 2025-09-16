Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 September: Antam, UBS dan Galeri24 Turun

Selasa, 16 September 2025 – 08:58 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 September: Antam, UBS dan Galeri24 Turun
Pramuniaga menunjukkan produk emas batangan di Galeri 24 Pegadaian Cabang Ampenan, Mataram, NTB, Senin (28/10/2024). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 16 September 2025 turun.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (16/9), harga tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan.

Harga jual emas Antam turun menjadi Rp 2.181.000 dari semula Rp 2.183.000 per gram.

Harga emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.079.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.084.000 per gram.

Adapun harga emas UBS turun menjadi Rp 2.105.000 dari awalnya Rp 2.113.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 16 September 2025. Harga emas Antam, Galeri24, dan UBS turun.

