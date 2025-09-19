Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 17 September: Antam & Galeri24 Merosot, UBS Naik

Jumat, 19 September 2025 – 07:59 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 17 September: Antam & Galeri24 Merosot, UBS Naik - JPNN.COM
Update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 19 September 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas untuk tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Jumat 19 September 2025. 

Harga emas Galeri24 dan Antam merosot, sedangkan dari UBS mengalami kenaikan sebagaimana dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (19/9).

‎Harga jual emas Antam turun menjadi Rp 2.187.000 dari semula Rp 2.204.000 per gram.

Adapun harga emas Galeri24 turut merosot ke angka Rp 2.087.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.105.000 per gram.

‎Sementara itu, harga emas UBS justru mengalami kenaikan menjadi Rp 2.125.000 dari awalnya Rp 2.116.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 17 September 2025, Antam dan Galeri24 merosot, sedangkan UBS naik.

