Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 Juni, Turun Semua

Kamis, 18 Juni 2026 – 11:45 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 18 Juni 2026 turun semua.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Kamis (18/6), pukul 10.17 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24, kompak turun.

Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.717.000 per gram.

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Untuk harga emas Antam juga mengalami penurunan menjadi Rp 2.812.000 per gram.

Harga emas Galeri24 juga turun menjadi Rp 2.703.000 per gram.

Pada Rabu (17/8) harga emas tiga jenama itu di Pegadaian, yakni UBS Rp 2.737.000, Antam Rp 2.839.000, dan Galeri24 Rp 2.718.000 per gram.

Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.