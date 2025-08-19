Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 19 Agustus Fluktuatif, Berikut Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 19 Agustus 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa, harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, fluktuatif.

Harga emas Galeri24 tetap dibanderol dengan harga Rp 1.881.000 per gram.

Adapun harga emas UBS naik dari semula Rp 1.893.000 menjadi Rp 1.901.000 per gram. Sementara, harga emas Antam turun menjadi Rp 1.961.000 dari awalnya Rp 1.963.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.028.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp 1.901.000