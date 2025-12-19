Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 19 Desember: UBS & Galeri24 Naik Lagi

Jumat, 19 Desember 2025 – 09:05 WIB
Update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 19 Desember 2025. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 19 Desember 2025 naik lagi.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (19/12), harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak naik dalam dua hari beruntun.

‎Adapun hari ini harga jual emas Galeri24 naik dari awalnya Rp 2.504.000 menjadi Rp 2.515.000 per gram.

Begitu pula emas UBS turut naik dari semula Rp 2.550.000 menjadi Rp 2.556.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

