Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 Agustus: Antam & Galeri24 Stabil, UBS Turun

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 2 Agustus 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu, harga emas tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, berfluktuasi.

Harga emas Galeri24 stabil di angka Rp 1.882.000 per gram. Kemudian, harga emas Antam turut stabil di angka Rp 1.968.000 per gramnya. Adapun harga emas UBS turun Rp 2.000 dari Rp 1.911.000 menjadi Rp 1.909.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementar, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.033.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp 1.909.000