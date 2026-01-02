Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 Januari 2026 Kompak Stabil

Jumat, 02 Januari 2026 – 09:03 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 2 Januari 2026.

Laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Jumat (2/1) menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak stabil di awal 2026 ini.

Adapun harga jual emas Galeri24 masih di angka Rp 2.537.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS juga masih sama di angka Rp 2.588.000 seperti sehari lalu.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas Galeri24