JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 2 September: Antam, UBS dan Galeri24 Kompak Naik Lagi

Selasa, 02 September 2025 – 08:31 WIB
Update harga emas Pegadaian, Selasa 2 September 2025. Ilustrasi Foto: Sultan Amanda/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 2 September 2025.

Dikutip dari laman resmi Pegadaian, Selasa, harga emas untuk produk logam mulia Antam, UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan.

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini naik dari Rp 2.060.000 menjadi Rp 2.092.000 per gram.

Harga emas UBS dan Galeri24 pun turut mengalami peningkatan, dengan masing-masing dibanderol Rp 2.013.000 per gram dan Rp 1.981.000 per gram.

Untuk emas buatan Antam dan Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: 

Harga emas Antam:

