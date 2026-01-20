Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 Januari Kompak Meroket, Berikut Daftar Lengkapnya

Selasa, 20 Januari 2026 – 08:20 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 Januari Kompak Meroket, Berikut Daftar Lengkapnya - JPNN.COM
Update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 20 Januari 2026. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 20 Januari 2026 kompak meroket. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (20/1), harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian naik tajam.

‎Harga jual emas Galeri24 meroket dari semula Rp 2.688.000 menjadi Rp 2.731.000 per gram atau naik Rp 43.000.

Harga emas UBS juga mengalami kenaikan tinggi, yaitu ke angka Rp 2.783.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.739.000 per gram atau naik Rp44.000.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Baca Juga:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.432.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 20 Januari 2026 kompak mengalami kenaikan. Berikut daftar lengkap harga emas hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  Pegadaian  harga emas hari ini  Sahabat Pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp