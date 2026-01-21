Close Banner Apps JPNN.com
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 Januari Melonjak Lagi, Ada yang Tembus Rp 2,82 Juta Per Gram

Rabu, 21 Januari 2026 – 08:02 WIB
Harga emas hari ini Rabu 21 Januari 2026 naik signifikan. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 21 Januari 2026 terus melonjak bahkan ada yang menembus Rp 2,82 juta per gram.

Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip Rabu (21/1), menunjukkan  produk buatan Galeri24 dan UBS kompak mengalami kenaikan drastis sejak kemarin.

Harga jual emas Galeri24 meroket dari semula Rp 2.731.000 menjadi Rp 2.766.000 per gram atau naik Rp 35.000.

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami kenaikan tinggi, yaitu ke angka Rp 2.826.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.783.000 per gram atau naik Rp 43.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 21 Januari 2026 melonjak lagi, ada yang tembus Rp 2,82 juta per gram.

