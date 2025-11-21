Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 November Naik Lagi, Berikut Perinciannya

Jumat, 21 November 2025 – 07:58 WIB
Update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 22 November 2025. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 21 November 2025, naik lagi. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (21/11), harga dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan dua hari berturut-turut.

Harga jual emas Galeri24 terpantau naik dari awalnya Rp 2.394.000 menjadi Rp2.404.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS turut naik ke angka Rp 2.418.000 dari semula dibanderol Rp 2.406.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.307.000

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaiann hari ini Jumat 21 November 2025 kompak naik lagi. Berikut perinciannya.

