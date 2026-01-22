Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 Januari Melambung Tinggi

Kamis, 22 Januari 2026 – 07:33 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 Januari Melambung Tinggi - JPNN.COM
Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 22 Januari 2026. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 22 Januari 2026 melambung tinggi.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis (22/1), harga emas Galeri 24 dan UBS kompak mengalami kenaikan drastis sejak 20 Januari.

‎Harga jual emas Galeri24 meroket lagi dari semula Rp 2.766.000 menjadi Rp 2.854.000 per gram atau naik Rp 85.000. Harga emas UBS turut mengalami kenaikan tinggi, yaitu ke angka Rp 2.918.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.826.000 per gram atau naik Rp 92.000.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Baca Juga:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.497.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 22 Januari 2026 melambung tinggi. Berikut daftarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  Pegadaian  harga emas naik  harga emas hari ini 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp