Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 Januari 2026 Kompak Anjlok

Jumat, 23 Januari 2026 – 08:18 WIB
Update harga emas di Pegadaian Jumat 23 Januari 2026. Ilustrasi. Foto/Ilustrasi: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 23 Januari 2026 anjlok. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (23/10), harga emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 dari semula Rp 2.854.000 menjadi Rp 2.833.000 per gram atau turun Rp 21.000.

Harga emas UBS turut mengalami penurunan ke angka Rp 2.870.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.918.000 per gram atau turun Rp 48.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.486.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 23 Januari 2026 anjlok. Berikut daftar harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  Pegadaian  harga emas hari ini 
