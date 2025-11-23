Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 November: UBS Stabil, Galeri24 Turun

Minggu, 23 November 2025 – 09:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 23 November 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (23/11), harga jual dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, mengalami fluktuasi.

‎‎Harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp 2.396.000 menjadi Rp 2.389.000 per gram.

Harga emas UBS stabil di angka Rp2.404.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: