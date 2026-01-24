Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 24 Januari 2026: UBS-Galeri24 Meroket Lagi

Sabtu, 24 Januari 2026 – 08:37 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 24 Januari 2026: UBS-Galeri24 Meroket Lagi - JPNN.COM
Pramuniaga menunjukkan emas batangan di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (5/1/2026). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 24 Januari 2026 mengalami kenaikan tinggi.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (24/1), menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS kompak meroket.

‎Harga jual emas Galeri24 meroket dari semula Rp 2.915.000 menjadi Rp 2.833.000 per gram atau melambung Rp 82.000.

Baca Juga:

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami kenaikan drastis, yaitu ke angka Rp 2.956.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.870.000 per gram atau meroket Rp86.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 24 Januari 2026, UBS dan Galeri24 meroket lagi. Berikut daftarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  Pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  harga emas naik  harga emas hari ini 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp