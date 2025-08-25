Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Agustus Stabil, Berikut Daftarnya

Senin, 25 Agustus 2025 – 08:22 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 25 Agustus 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (25/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, stabil.

Harga emas Galeri24 stabil di angka Rp 1.918.000 per gram.

Begitu pula harga emas Antam, turut stabil di Rp 2.001.000 per gram.

Harga emas UBS tetap dibanderol Rp 1.935.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: