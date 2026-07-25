Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Juli 2026, UBS Tembus Rp 2,599 Juta Per Gram

Sabtu, 25 Juli 2026 – 11:33 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Juli 2026, UBS Tembus Rp 2,599 Juta Per Gram - JPNN.COM
Harga emas hari ini Sabtu 25 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Sabtu 25 Juli 2026 di Pegadaian.

Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Sabtu (25/6), pukul 10.35 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.587.000, Rp 2.717.000, dan Rp 2.599.000 per gram.

Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Baca Juga:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.357.000

Simak daftar harga emas UBS, Antam, Galeri24 di Pegadaian hari ini Sabtu 25 Juli 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas hari ini  emas UBS  harga emas Antam  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp