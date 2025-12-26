Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Desember: UBS dan Galeri24 Kompak Turun

Jumat, 26 Desember 2025 – 07:01 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Desember: UBS dan Galeri24 Kompak Turun - JPNN.COM
Pramuniaga menata perhiasan di salah satu toko emas perhiasan di Cikini, Jakarta, Senin (1/12/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan pada November 2025 sebesar 0,17 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) yang dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil 0,08 persen di tengah tren penguatan harga emas dunia. ANTARA FOTO/Fauzan/agr

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas untuk produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Jumat 26 Desember 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (26/12), harga emas UBS dan Galeri24 mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.597.000 dari awalnya Rp2.619.000 per gram atau merosot Rp22.000.

Begitu pula harga emas UBS turut anjlok menjadi Rp 2.648.000 dari semula dibanderol  Rp 2.677.000 per gram atau turun Rp 29.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

TAGS   harga emas  Pegadaian  harga emas hari ini  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  harga emas di pegadaian 
