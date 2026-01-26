Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Januari 2026 Stabil, Cek Daftarnya

Senin, 26 Januari 2026 – 07:50 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 26 Januari 2026 stabil.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (26/1), menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 tidak mengalami perubahan.

‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.925.000 per gram.

Adapun harga emas UBS turut tak mengalami perubahan di angka Rp 2.974.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24