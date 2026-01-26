Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Januari 2026 Stabil, Cek Daftarnya

Senin, 26 Januari 2026 – 07:50 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Januari 2026 Stabil, Cek Daftarnya
Petugas memperlihatkan emas lelang pada Bazar Emas Pegadaian di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (24/1/2026). ANTARA FOTO/Akbar Tado/nym.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 26 Januari 2026 stabil.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (26/1), menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 tidak mengalami perubahan.

‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.925.000 per gram.

Adapun harga emas UBS turut tak mengalami perubahan di angka Rp 2.974.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 26 Januari 2026 kompak stabil. Berikut daftar harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.

