Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 November: Galeri24 Naik, UBS Turun, Berikut Perinciannya

Kamis, 27 November 2025 – 08:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 27 November 2025.

Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip pada Kamis (26/11), mencatat harga emas UBS dan Galeri24 mengalami fluktuasi.

Harga emas Galeri24 terpantau mengalami kenaikan, sedangkan UBS turun.

Harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.426.000 dari awalnya Rp 2.416.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS turun menjadi Rp 2.436.000 dari semula Rp 2.439.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: