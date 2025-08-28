Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 Agustus: UBS, Galeri24 dan Antam Naik

Kamis, 28 Agustus 2025 – 08:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 28 Agustus 2025 untuk tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (28/8), harga emas UBS, Galeri24 dan Antam, kompak naik.

Harga emas Galeri24 naik ke angka ‎Rp 1.925.000 dari semula Rp 1.917.000 per gram. Lalu, harga emas Antam turut naik menjadi Rp 2.018.000 dari semula Rp 2.000.000 per gram.

‎Sementara, harga emas UBS naik ke Rp 1.937.000, dari yang semula dibanderol Rp 1.931.000 per gram.

Sebagai informasi, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: