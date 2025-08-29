Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 29 Agustus: Antam, UBS, Galeri24 Naik Lagi

Jumat, 29 Agustus 2025 – 08:10 WIB
Harga Emas di Pegadaian hari ini Jumat 29 Agustus 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 29 Agustus 2025 untuk tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (29/8), harga emas UBS, Galeri24, Antam, kompak mengalami kenaikan sejak kemarin.

Harga emas Galeri24 naik lagi ke angka Rp 1.931.000 dari semula Rp 1.925.000 per gram. Begitu pula harga emas Antam turut naik menjadi Rp 2.022.000 dari Rp 2.018.000 per gram.

‎Sementara, harga emas UBS naik ke Rp 1.959.000 yang semula dibanderol dengan harga Rp 1.937.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
