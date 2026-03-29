Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 29 Maret, Naik Semua

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 29 Maret 2026.

Laman Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu (209/3), pukul 07.24 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Galeri24, dan Antam, mengalami kenaikan. Harga emas UBS menjadi Rp 2.832.000, Galeri 24 ke angka Rp2.818.000, sedangkan Antam kini Rp 2.937.000 per gram.

Pada Sabtu (27/3) pagi, di laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas UBS mencapai Rp 2.819.000, Galeri24 Rp 2.806.000, dan Antam Rp 2.909.000 per gram. Namun demikian, harga jual emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.479.000

1 gram: Rp 2.818.000.