Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 29 November: UBS dan Galeri24 Kompak Naik, Berikut Perinciannya
Sabtu, 29 November 2025 – 07:05 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 29 November 2025 mengalami kenaikan. Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip Sabtu (29/11), mencatat dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan harga jual.
Harga jual emas Galeri24 naik ke angka Rp 2.436.000 dari awalnya Rp 2.426.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS turut naik dari awalnya Rp 2.437.000 menjadi Rp 2.444.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Baca Juga:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.322.000