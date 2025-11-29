Close Banner Apps JPNN.com
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 29 November: UBS dan Galeri24 Kompak Naik, Berikut Perinciannya

Sabtu, 29 November 2025 – 07:05 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 29 November: UBS dan Galeri24 Kompak Naik, Berikut Perinciannya - JPNN.COM
Update harga emas di Pegadaian Sabtu 29 November 2025. Ilustrasi. Foto/Ilustrasi: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 29 November 2025 mengalami kenaikan. Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip Sabtu (29/11), mencatat dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan harga jual.

‎Harga jual emas Galeri24 naik ke angka Rp 2.436.000 dari awalnya Rp 2.426.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS turut naik dari awalnya Rp 2.437.000 menjadi Rp 2.444.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.322.000

