Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 3 Desember Turun, Berikut Perinciannya
Rabu, 03 Desember 2025 – 08:20 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 3 Desember 2025.
Laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (3/12) menunjukkan harga emas dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami penurunan.
Harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.460.000 dari awalnya Rp2.466.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS turun menjadi Rp 2.481.000 dari semula dibanderol Rp 2.498.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS: