Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 3 Desember Turun, Berikut Perinciannya

Rabu, 03 Desember 2025 – 08:20 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 3 Desember 2025.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (3/12) menunjukkan harga emas dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.460.000 dari awalnya Rp2.466.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS turun menjadi Rp 2.481.000 dari semula dibanderol Rp 2.498.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: