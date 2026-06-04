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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 4 Juni 2026: Antam Stabil, UBS-Galeri24 Turun

Kamis, 04 Juni 2026 – 08:15 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 4 Juni 2026: Antam Stabil, UBS-Galeri24 Turun - JPNN.COM
Harga emas hari ini Kamis 4 Juni 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Kamis 4 Juni 2026 di Pegadaian. Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Kamis (4/6), pukul 07.09 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 mengalami penurunan.

Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.824.000 per gram. Adapun harga emas Galeri24 juga turun ke angka Rp 2.763.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam terpantau stabil, yakni di angka Rp 2.885.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama emas di Pegadaian pada Rabu (3/6), yakni UBS Rp 2.831.000, Galeri24 Rp 2.769.000 pe gram, sedangkan Antam Rp 2.885.000. Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk pada Kamis pagi:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.449.000

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1 gram: Rp 2.763.000

‎2 gram: Rp 5.459.000

Harga emas di Pegadaian hari ini 4 Juni 2026, Antam masih stabil, UBS dan Galeri24 turun. Berikut daftar harga emas hari ini di Pegadaian.

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