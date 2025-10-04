Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 4 Oktober: Antam Stabil, UBS & Galeri24 Turun

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 08:10 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 4 Oktober: Antam Stabil, UBS & Galeri24 Turun - JPNN.COM
Update harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di pegadaian hari ini Sabtu 4 Oktober 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 4 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (4/10), harga jual emas Antam stabil di angka Rp 2.336.000 per gram. 

Sementara, harga emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.227.000 dari semula Rp2.229.000 per gram. Adapun harga emas UBS turun ke angka Rp 2.261.000 dari awalnya Rp2.271.000 per gram.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Harga emas UBS:‎

- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.222.000

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 4 Oktober 2025. Emas Antam stabil, UBS dan Galeri24 turun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp