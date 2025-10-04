Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 4 Oktober: Antam Stabil, UBS & Galeri24 Turun

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 08:10 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 4 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (4/10), harga jual emas Antam stabil di angka Rp 2.336.000 per gram.

Sementara, harga emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.227.000 dari semula Rp2.229.000 per gram. Adapun harga emas UBS turun ke angka Rp 2.261.000 dari awalnya Rp2.271.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:‎

- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.222.000