Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 Agustus, Antam Rp 2,703 Juta Per Gram

Rabu, 05 Agustus 2026 – 11:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Rabu 5 Agustus 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (5/8), pukul 10.46 WIB, menunjukkan haraga emas Galeri24, Antam, UBS, masing-masing berada di angka Rp 2.576.000, Rp 2.703.000, dan Rp 2.608.000 per gram.

Namun demikian, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam hanya dijual hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.351.000.