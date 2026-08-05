Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 Agustus, Antam Rp 2,703 Juta Per Gram
Rabu, 05 Agustus 2026 – 11:15 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Rabu 5 Agustus 2026 di Pegadaian.
Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (5/8), pukul 10.46 WIB, menunjukkan haraga emas Galeri24, Antam, UBS, masing-masing berada di angka Rp 2.576.000, Rp 2.703.000, dan Rp 2.608.000 per gram.
Namun demikian, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam hanya dijual hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
0,5 gram: Rp 1.351.000.